Samanyolu Haber /Dünya / Oyun bağımlısı genç ailesini öldürdü /01 Şubat 2022 17:01

Oyun bağımlısı genç ailesini öldürdü

Pakistan'da PUBG adlı savaş oyununu oynayan 18 yaşındaki bir genç annesini, bir erkek ve iki kız kardeşini öldürdü. PUBG adlı online oyun bir süre önce Pakistan'da yasaklanmıştı.

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Pakistan’da PUBG adlı savaş oyununu oynayan 18 yaşındaki bir genç tüm ailesini öldürdü. Polis yetkilileri, 18 yaşındaki Ali Zain adlı gencin, 18 Ocak günü annesini, bir erkek ve iki kız kardeşini silahla öldürdüğünü itiraf ettiğini bildirdi.

Açıklanan bilgilere göre, odasında yalnız yaşayan Ali Zain'in oyun bağımlısı olduğu aktarıldı.

Polisin yaptığı açıklamalara göre, ailesini öldüren gencin, aile üyelerini öldürdükten sonra oyundaki gibi yeniden hayata döneceklerini düşündüğünü söylediği iddia edildi.

Emniyet yetkilileri Lahore kentinde meydana gelen olayın tek olmadığını belirterek oyunun yasaklanması talebinde bulundu.

Meydana gelen olayda PUBG oyununa daha önce erişim engeli gelmişti. Oyunun şiddet içermesi sebebiyle daha önce Pakistan telekom yetkilileri tarafından geçici olarak kapatılmıştı.
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