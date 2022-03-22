Emniyet Genel Müdürlüğü Erkam Tufan Aytav'ın You Tube kanalında yayınladığı programa katıldığı gerekçesiyle hakkında suç duyursunda bulunduğu Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya bir destek de Sanatçı ve Yazar Şanar Yurdatapan'dan geldi.





'Erkam Tufan'la 30 Dakika programına katılan Yurdatapan 'Şebnem Korur Fincancı'ın "suçunu" ben de işliyor ve kendimi ihbar ediyorum' dedi



