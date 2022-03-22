Samanyolu Haber /Gündem / 'Şebnem Korur Fincancı'ın "suçunu" ben de işliyor ve kendimi ihbar ediyorum' /22 Mart 2022 14:17

'Şebnem Korur Fincancı'ın "suçunu" ben de işliyor ve kendimi ihbar ediyorum'

Erkam Tufan Youtube üzerinden haftalık yayınlanan programı 'Erkam Tufan'la 30 Dakika'da bu hafta konuğu Sanatçı ve Yazar Şanar Yurdatapan ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Erkam Tufan Aytav'ın You Tube kanalında yayınladığı programa katıldığı gerekçesiyle hakkında suç duyursunda bulunduğu Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya bir destek de Sanatçı ve Yazar Şanar Yurdatapan'dan geldi. 

'Erkam Tufan'la 30 Dakika programına katılan Yurdatapan 'Şebnem Korur Fincancı'ın "suçunu" ben de işliyor ve kendimi ihbar ediyorum' dedi 



Ayrıca programda Adana'da Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan polis şiddeti, Erdoğan ve Soylunun açıklamaları değerlendirildi
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