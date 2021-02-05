Sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti

Sanatçının tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, Hüner Coşkuner'in ilk defa Nisan 2020'de kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirildiği, incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konulduğu belirtildi.







Açıklamada, tedavilere cevap vermeyen ve gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınan Coşkuner'in hayatını kaybettiği bildirildi.





Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan baş sağlığı mesajında, "Klasik Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Hüner Coşkuner'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.





Sanatçının yayımlanmış albümleri







"Doğuş", "Sakın Dönme Geriye", "Beni Sevmeni İstiyorum", "Gidemezsin", "Haydi Tut Ellerimi", "Gidiyor", "Olamaz", "Bir Evcilik Oyunu", "Bir Hüner Coşkuner Klasiği", "Beni Tek Sen Anlarsın", "Ben Ölürüm", "İşte Düet Sevemem", "Klasikler 2", "Vurgunum Sana", "Geleceksen Gelme Yar", "Nerede", "Klasikler 3", "Güle Güle Git", "Yeşilçam Klasikleri", "Seni Acele Görmem Lazım."