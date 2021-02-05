Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Soylu'ya cevap: Darbede rolümüz yok /05 Şubat 2021 10:08

ABD'den Soylu'ya cevap: Darbede rolümüz yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk yetkililere cevaben yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişiminde Washington'un rolü olmadığını kaydetti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Washington'un 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde rolü olduğu yönündeki suçlamasını reddetti.

Price, yaptığı yazılı açıklamada "ABD'nin Türkiye'de 2016'da meydana gelen darbe girişimiyle hiçbir ilgisi yoktu ve yaşananları derhal kınadı. Üst düzey Türk yetkililerin bunun aksi yönündeki iddiaları tamamen gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.

?Sözcü, "Bu açıklamalar ve ABD'nin Türkiye'deki hadiselerden sorumlu olduğuna dair diğer asılsız ve sorumsuzca iddialar, Türkiye'nin NATO müttefikliği ve stratejik ortaklık statüsüyle bağdaşmamaktadır" dedi. 

Daha önce İçişleri Bakanı Soylu, darbe girişiminin ardında ABD'nin olduğunu belirtmişti.

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