Sanayide tehlike çanları: Hükümet şirketlerden doğalgazın yüzde 40’ını kesmesini istedi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında Enerji Bakanlığı’nın Türk şirketlerinden harcadıkları doğalgaz miktarını yüzde 40 oranında azaltmaları istediği yazıya yer verdi.







Bakanlığın yazısını skandal olarak yorumlayan Alçı, “Eğer şirketler yüzde 40 oranında daha az doğalgaz harcamak zorundaysa bu resmen Türkiye’nin üretim kapasitesinin yüzde 40 oranında düşmesi manasına gelir. Bu ülkede günde 100 birim imalat yapılıyorsa artık günde 60 birim imalat yapılacak demektir. Daha az imalat, daha az üretim, daha az istihdam, daha az kalkınma, daha az ihracat ve daha az hatta negatif iktisadi büyüme…” dedi.





“TÜRKİYE İÇİN ASLA KABUL EDİLEMEZ MANZARA”

“Türkiye için bu asla kabul edilemez bir manzara.” tepkisi veren Alçı, gaz depolarının boş kalmasını da eleştirdi. Konuyla ilgili yetkilileri açıklama yapmaya çağıran Alçı, “Türkiye ekonomisinin zincirleme bir felakete sürüklenmesi istenmiyorsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönettiği Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti acil önlem almalı. Şirketlerden istenen yüzde 40 oranında doğalgaz kısıntısı talebi geri alınmalı.” ifadeleri kullandı.



