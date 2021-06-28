Samanyolu Haber /Dünya / Sanılandan fazla... Almanya'da 272 polise aşırı sağ soruşturması /28 Haziran 2021 09:44

Sanılandan fazla... Almanya'da 272 polise aşırı sağ soruşturması

Almanya’da en az 272 polis hakkında aşırı sağla bağlantılı oldukları veya aşırı sağcı suçlar işledikleri şüphesiyle soruşturma yapıldığı belirtildi.

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"Welt am Sonntag" gazetesinin haberinde, ülkedeki emniyet teşkilatlarında aşırı sağcılığın sanıldığından daha yaygın olduğu belirtildi.

Gazetenin federal hükümetin ve eyaletlerdeki adalet ve içişleri bakanlıklarından aldığı bilgilere dayandırdığı haberde, şu an en az 272 polis hakkında aşırı sağla bağlantılı oldukları veya aşırı sağcı suç işledikleri suçlamasıyla soruşturma yapıldığı aktarıldı.

Haberde, bunun hem yargı hem de disiplin soruşturmalarını kapsadığı ifade edildi.

Almanya İçişleri Bakanlığının, Federal Polis Teşkilatında ve Federal Kriminal Dairesinde 36 polis hakkında disiplin soruşturması yapıldığı bilgisini paylaştığı belirtilen haberde, eyaletlerin bu sayıyı 236 olarak verdiği belirtildi.

Saarland eyaletinin ise bilgi paylaşmadığı kaydedilen haberde, bu konuda tam bir değerlendirmenin mümkün olmadığı için Almanya genelinde gerçek şüpheli sayısının daha yüksek olduğunun tahmin edildiğine dikkat çekildi.

Haberde, bunun dışında 36 polis hakkında silah yasasını ihlal ettikleri suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Roderich Kiesewetter federal düzeyde ve eyaletlerde polisler hakkındaki her aşırı sağcı şüphenin takip edilmesi gerektiğine işaret ederek, bunların doğrulanması durumunda gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Yeşiller Partisi Milletvekili Irene Mihalic ise bu sayıların endişe verici olduğunu vurgulayarak, birçok olayın hala bilinmediğini söyledi.
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