Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa, arazide aslan bulundu /15 Aralık 2023 16:41

Şanlıurfa, arazide aslan bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'aslan' görüldü ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 2 gündür yapılan aramalar sonucu aslanı bitkin halde bulundu.

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Siverek-Şanlıurfa karayolu 5’inci kilometresi okul kampüsleri civarında, okul çıkışı sırasında öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu.
 
Öğrencilerin görüntüleri çekerek haber vermesiyle kısa sürede olay yerine giden yetkililer, çevrede arama çalışmalarına başladı.
 
ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre dün yapılan aramalara, havanın kararması sonucu ara verilmişti. Sabah erken saatlerde Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Haydi Jandarma ekipleri ve Siverekli hayvanseverlerin katılımıyla, hassas koku alan köpeklerin yardımıyla arama çalışmaları tekrardan başladı.

Yaklaşık 2 saatlik arama çalışmaları sonucu yavru aslan hassas koku alan köpekler sayesinde, saklandığı çalılıklar arasında bulundu.
 
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yavru aslan Siverek Hayvan Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.
 
Aslanın nereden geldiği henüz öğrenilemedi.

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