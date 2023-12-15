Özel'den 'yeni' ittifak açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmiş, ikili arasında bir görüşme gerçekleşmişti.







Görüşme sonrası Özel ve İmamoğlu, kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulundu.





İmamoğlu açıklamasında, "Öncelikle bugün sayın Genel Başkanımızı Saraçhane binamızda, İstanbulluların evinde ağırlamaktan çok mutluyum. Hem Genel Başkanımıza, Hem MYK'mıza hem de Parti Meclisimize teşekkür ediyorum. 31 MArt 2024 tarihi itibarıyla birlikte 2019 İstanbul İttifakı'nın daha güçlü bir şekilde bir sonraki 5 yıla hem devam eden projelerimizi bitirmeye hem de yeni projeler üretme kararlılığımızı ortaya koyacağız. Yolumuz açık olsun, hepimize başarılar" ifadelerini kullandı.







İYİ PARTİ İLE İTTİFAK SORUSU

Dün CHP Parti Meclisi tarafından İBB adaylığı oylanan Ekrem İmamoğlu hakkında konuşan Özel, "5 yıl önce bu binaya devir teslim nöbeti için gelmiştik. Güçlükle alınan mazbatadan sonra ben buranın balkonunda Ekrem başkanının o kalabalığın içinde yaklaşımını izlerken gözyaşlarımı tutamamıştım. O günden bu güne kendisine verilen her bir desteği hakeden bir çalışkanlık ve başarı öyküsüyle karşımızda. Biz İstanbul'u ona emanet ettik çok iyi baktı. İstanbul'u seven herkesi Ekrem Başkan'a emanet ediyoruz. Yolu açık olsun" dedi.





Özel ayrıca İYİ Parti ile ittifak hakkında şunları söyledi:





"Siyasette hiçbir ihtimal tamamen sıfırlanmaz. Öyle olmaması için çok çaba sarf ettik. Üzerimize ne düşerse yapmaya devam edeceğiz."







Özgür Özel, ayrıca önümüzdeki günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşeceklerini duyurdu.