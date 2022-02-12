Sansürlenen haberlere özgürce nasıl ulaşabilirsiniz?

VOA, sansür girişimlerini açabilecek iki uygulama tanıttı.
Uygulamalar VPN, SSH ve HTTP Proxy teknolojilerini kullanarak internet kullanıcılarının engelli içeriklere güvenli ve serbest bir şekilde erişebilmelerini sağlıyor.
Psiphon ve nthLink uygulamalarını akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarınıza indirip kullanabilirsiniz. Her iki uygulama da iOS, Android ve Windows işletim sistemlerinde çalışıyor.
Psiphon ve nthLink'i iOS ve Android işletim sistemlerinde indirmek için Apple App Store ve Google Play Store'da "Psiphon" ve "nthLink" arama yapmanız ve “indir” tuşlarına basmanız yeterli.
Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarınıza Psiphon ve nthLink'i doğrudan indirmek için aşağıdaki linkleri de kullanabilirsiniz:
Psiphon: https://www.psiphon3.com/en/download.html
nthLink: https://bit.ly/nthlink-app
Her iki uygulamanın doğrudan indirme linklerini istemek için aşağıdaki adreslere boş birer e-posta da atabilirsiniz:
Psiphon: [email protected]
nthLink: [email protected]