Samanyolu Haber /Gündem / Sansürlenen haberlere özgürce nasıl ulaşabilirsiniz? /12 Şubat 2022 09:01

Sansürlenen haberlere özgürce nasıl ulaşabilirsiniz?

İnternet içeriklerine erişim engeli yaşandığı zaman Voice of America'yla (VOA) anlaşmaları da olan "Psiphon" ve "nthLink" program ve uygulamalarını kullanarak sansür ve engellemeleri aşıp internette istediğiniz içeriğe erişebilirsiniz. Ücretsiz olan bu iki uygulama, internet üzerindeki sansür ve erişim engellemelerine karşı özel olarak tasarlanmıştır.

SHABER3.COM

VOA, sansür girişimlerini açabilecek iki uygulama tanıttı.

Uygulamalar VPN, SSH ve HTTP Proxy teknolojilerini kullanarak internet kullanıcılarının engelli içeriklere güvenli ve serbest bir şekilde erişebilmelerini sağlıyor.

Psiphon ve nthLink uygulamalarını akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarınıza indirip kullanabilirsiniz. Her iki uygulama da iOS, Android ve Windows işletim sistemlerinde çalışıyor.

Psiphon ve nthLink'i iOS ve Android işletim sistemlerinde indirmek için Apple App Store ve Google Play Store'da "Psiphon" ve "nthLink" arama yapmanız ve “indir” tuşlarına basmanız yeterli.

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarınıza Psiphon ve nthLink'i doğrudan indirmek için aşağıdaki linkleri de kullanabilirsiniz:

Psiphon: https://www.psiphon3.com/en/download.html

nthLink: https://bit.ly/nthlink-app


Her iki uygulamanın doğrudan indirme linklerini istemek için aşağıdaki adreslere boş birer e-posta da atabilirsiniz:

Psiphon: [email protected]

nthLink: [email protected]
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