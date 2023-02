Saraycık çadır kentinde büyük risk: Derhal boşaltılmalı

"BÜYÜK RİSK OLUŞTURACAK MESAFEDE"





Çadır kentin yaklaşık 50 metre karşısında bulunan Teras Antakya Evleri'nin C ve D bloku ilk depremlerde hasar görürken 6.4'lük deprem sonrasında ise ortadan ikiye ayrılmaya başladı.Ayrılmaya başlama sonrası C blokun arkaya doğru yattığı da görüldü.Bloklarda yaşanan gelişmeyi Cumhuriyet'e yorumlayan TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şube Mustafa Özçelik, çadır kentin derhal tahliyesi için yetkililere çağrıda bulundu.C ve D blokta ortadaki dilatasyon derzinin ayrılmaya başladığına dikkat çeken Özçelik şunları söyledi:"Blokların ikinci deprem sonrası ayrılmaya başlandığı gözüküyor. Ve çok büyük risk oluşturacak mesafede çadır kent kurulu. Bu çadırların derhal tahliyesi gerekiyor. Emniyet mesafesi oluşturulmadan bu kadar yakın mesafede, olası artçıda yıkılması durumunda molozlarla beraber yakındaki herkesi tehdit edecek. Lütfen bu konuda bir an önce yetkililer alanın boşaltılması ve emniyet sağlanacak mesafede düzenleme yapsın. Bina hareket ediyor, çok ciddi bir risk oluşturuyor. Bu denli bir ihmalkârlığın nasıl yapıldığı ve görülmediği ile ilgili ise anlaşılır bir durum göremiyorum. Durum çok ciddi."Yıkılma tehlikesi yaşayan binanın karşısındaki çadır kentte 1000'in üzerinde yurttaşın yaşadığı öğrenildi.