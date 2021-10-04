Saray'da kimler çifte maaş alıyor?









Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Sarayın çift maaşlıları" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Saray'ında görev yapan çok sayıda ismin çifte maaş kıyağından faydalandığını duyurdu.





Öztürk, o isimlerin başında Yiğit Bulut, Cemil Ertem, Meltem Taylan Aydın, ve Servet Bayındır'ın geldiğine dikkat çekti.





"Devlette çift maaş uygulaması alabildiğine yaygın. Ancak bu yetmiyor ve çift maaşı farklı yöntemlerle katlayanlar da oluyor. Bunlardan birisi kredi kartı verilmesidir. Bu köşede bazı bakanların marifetlerinden söz etmiştim. Sizin çocuğunuz devlete girebilmek için zorlu sınavlardan geçerken, bazıları hiç sınava girmeden, o gerginlikleri yaşamadan bakıyorsunuz devlette göreve başlamış, sonra basamakları üçer-beşer çıkarak yükselmiş" ifadelerini kullanan Öztürk, yazısını şu satırlarla sürdürdü:





"Bu yetmiyormuş gibi kendilerine bir de ek görevler verilip çifte maaş alması da sağlanıyor. Bunların sayısını İçişleri Bakanı açıklamalı. Eğer açıklanırsa devlette torpilin, adam kayırmacılığın boyutu biraz da olsa görülür. Bunun bilinmemesi için o açıklamayı da yapamazlar. KURUL ÜYELERİ Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 kurul bulunuyor. Kurul üyelerine, kuruldaki görevi nedeniyle maaş verilmiyor. Ancak kurul üyelerinin çok büyük bölümü başka görevlendirmelerle maaş alıyor. Tabii bunlar arasında da çift maaşlılar olduğunu da hatırlatalım."





Öztürk, Saray'da çifte maaş alan isimleri de kamuoyuyla paylaştı:





Yiğit Bulut : Telekom yönetiminde ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Çift maaşlı.





Cemil Ertem: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi. Çift maaşlı.





Meltem Taylan Aydın: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi.





Prof. Dr. Servet Bayındır: İstanbul Üniversitesi ve Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak maaş almaya devam ediyor.





Hakan Yurdakul: Maaşını Muhasebe Standartları Kurulu'ndan alıyor.





Mehmet Ali Akben: Aynı zamanda BDDK Başkanı.





Zeynep Müjde Sakar: Gübretaş Yönetim kurulu üyeliği.