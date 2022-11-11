Saray'dan emir geldi: TÜİK enflasyonu düşürecek!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) talimat verildiğini ve sene sonundan itibaren enflasyon oranlarının düşürüleceğini ileri sürdü.



Sözcü gazetesine konuşan Uysal, şunları kaydetti:



"Talimat verilmiş, TÜİK sene sonundan itibaren enflasyonu düşürecek. Vatandaşımız hiç TÜİK'e falan bakmasın. Markete, pazara, bakkala, alışveriş merkezine gittiğinde aldığı ürünün fiyatı düşüyor mu, düşmüyor mu ona baksın. Soğan tüccarı kovalayarak çözemezsiniz. Bu şark kurnazlığı, sorumluluğu kendi üzerinden atmak. Hadi dünümüzü çaldınız ama yarınlarımızı çaldırmayacağız."