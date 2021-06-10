Saray'dan iddialı çıkış: Uçan araçlarla dünya liderliğine oynayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da ATO Congresium’da kurulan Verimlilik Teknoloji Fuarı’na katıldı. Teknolojinin insan hayatında vazgeçilmez bir hale geldiğini söyleyen Oktay, uçan otomobil iddiasıyla dikkatleri çekti. Elektrikli araçlara bilinenin ötesinde yatırım yapıldığını söyleyen Oktay, uçan araçlarda dünya lideri olunacağını ileri sürdü.







Oktay, kendileri için elektrikli otomobilin sadece otomobilden ibaret olmadığını ifade etti. Şöyle konuştu: “Elektronikte, otonomda ve bilişimde sektöre lokomotiflik yapacak ve aynı şekilde gelişmiş olan yan sanayiye lokomotiflik yapacak ayrı bir sektörün ayağa kaldırılması. Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye’nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Yani uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz.”





