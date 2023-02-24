Samanyolu Haber /Gündem / "Saray'dan onay çıkmadı, tutuklanan müteahhitlerin paraları yurt dışına kaçtı" /24 Şubat 2023 09:05

"Saray'dan onay çıkmadı, tutuklanan müteahhitlerin paraları yurt dışına kaçtı"

Gazeteci Barış Pehlivan, depremde yıkılan evlerin müteahhitlerine ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yasanın Saray tarafından onaylanmadığını duyurdu.

SHABER3.COM

Gazeteci Barış Pehlivan, Kahramanmaraş depremlerinde yaptıkları evlerin yıkılması sonrası tutuklanan müteahhitlerin mal varlıklarının yurt dışına kaçırıldığını açıkladı. 

SARAY'DAN ONAY ÇIKMADI
Halk TV canlı yayınında edindiği bilgileri paylaşan Pehlivan, Adalet Bakanlığı'nın tutuklanan müteahhitlerin mal varlıklarına el konulması için hazırlık yaptığı ancak Saray'ın bu öneri hala onaylamadığını belirtirken; ''Depremde hayatını kaybeden binlerce insanın yakınları, yaralananları; müteahhit şirketlere tazminat davaları açacak. Yıllar sürecek bu davalar. Yıllar sonra o açılacak davaların sonuçlarını söylüyorum. Bütün şirketler iflas ettik, paramız yok ki diyecekler. Beş kuruş para alamayacak depremzedeler. Hapistekiler milyonluk adamlar. Gerçekten iflas mı edecekler?'' dedi. 

Pehlivan şöyle konuştu:

"CMK 128 vardır. Ne der biliyor musunuz? Belli suçlarda suç şüphesi olan adamın mal varlıklarına el konulur. Bankasındaki parasına bloke konulur. Ve CMK der ki, şu suçlardan el koyabiliriz. Ama ne yoktur, olası kasıtlı yoktur, bilinçli taksir yoktur. Yani şu an deprem müteahhitlerinin yargılanacağı maddelerde o müteahhitlerin mal varlıklarına el konulamıyor. Şu hapiste olan müteahhitlerinin mal varlıklarına el konulmasına kanun izin vermiyor. 

Bir tane noterlik işleme bakar, birine vekalet verirsiniz. Paralar yurt dışına çıkarılıyor şu an. Soylu diyor ki, yurt dışı yasağı koyduk. Yurt dışı yasağı koydun da parası gitti. Şu an paraları kaçılıyorlar. Binlerce depremzede dava açtığında, iflas ettik diyecekler. 

Duydum ki: Adalet Bakanlığı bunun farkına varmış. Biz mal varlıklarına el koyamıyoruz. Adalet Bakanlığı bu depremden sonra bir yasa hazırlığı yapmış, tutuklananların mal varlıklarına el konulması için. Ancak hala yukarının onayı bekliyor. Geçmiş 2-3 hafta. Ama o paralar gitti. Saraydan onay çıkmamış ve paralar kaçırılmış."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Saray'dan onay çıkmadı, tutuklanan müteahhitlerin paraları... Sonraki Haber >>

Trabzonspor maçında 'Tayyip Erdoğan İstifa' pankartı açtılar

Trabzonspor maçında 'Tayyip Erdoğan İstifa' pankartı açtılar

Belediye Başkanı isyan etti: Vallahi yeter bir çadır gönderemediniz, beni de Silivri'ye atın

Belediye Başkanı isyan etti: Vallahi yeter bir çadır gönderemediniz, beni de Silivri'ye atın

Biden uçak merdiveninde fena tökezledi

Biden uçak merdiveninde fena tökezledi

'Sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz'

'Sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz'

Depremzedenin Erdoğan'a isyanı: Hani devlet büyüktü, dünya lideriydi, nerede?

Depremzedenin Erdoğan'a isyanı: Hani devlet büyüktü, dünya lideriydi, nerede?

Tepki çeken hareket Erdoğan'dan tebrik aldı

Tepki çeken hareket Erdoğan'dan tebrik aldı

Vahim iddia

Vahim iddia

Kanadalı şarkıcı, milli marşın sözlerini değiştirdi, tartışma büyüyor

Kanadalı şarkıcı, milli marşın sözlerini değiştirdi, tartışma büyüyor

Depremde ölen ailesi için kefen vermediler: İneklerin yem torbasına koyup gömdü

Depremde ölen ailesi için kefen vermediler: İneklerin yem torbasına koyup gömdü

Belediye Meclisi'nde büyük rezalet

Belediye Meclisi'nde büyük rezalet
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:01:07