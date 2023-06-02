Samanyolu Haber /Gündem / Satılacağı iddiasıyla gündeme gelmişti: 'Habertürk'te siyasi köşe yazılarına son verildi' /02 Haziran 2023 13:10

Satılacağı iddiasıyla gündeme gelmişti: 'Habertürk'te siyasi köşe yazılarına son verildi'

Geçtiğimiz günlerde satılacağına dair iddialarla gündeme gelen Habertürk'ün internet portalında siyasi köşe yazılarına son verildiği öne sürüldü

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Habertürk'ün internet portalında siyasi köşe yazılarına son verildiği ve Habertürk TV'de ise siyasi tartışma programlarına son verilebileceği iddia edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan gazeteci İsmail Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Habertürk’ün internet portalında siyasi köşe yazılarına son verildi. Köşe yazarları siyaset dışı konularda kalem oynatabilecek.

Habertürk TV de siyasi tartışma programlarına son verebilir. Habertürk yazarları bu programlarda yer almayabilir."

Satılma iddialarıyla gündeme gelmişti
Geçtiğimiz günlerde Ciner Yayın Holding'e ait olan Habertürk'ün Cengiz Holding'e satılmasına ilişkin görüşmelerin gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

Konuya ilişkin Habertürk tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddia yalanlanmıştı.
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