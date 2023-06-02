Samanyolu Haber /Gündem / Ucuz petrol Hindistan’ı ihya etti: Rusya’nın ihracatı 14 kat arttı /02 Haziran 2023 13:13

Ucuz petrol Hindistan’ı ihya etti: Rusya’nın ihracatı 14 kat arttı

Rusya'nın Hindistan’a petrol ihracatı bir önceki yıla göre 14 kat arttı. Rakam 2,2 milyar dolardan 31,02 milyar dolara çıktı.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA


Hindistan Merkez Bankası 2022-23 mali yıla ilişkin yayınladığı raporunda, Rusya'dan yapılan petrol ithalatının bir önceki yıla göre 14 kat artarak 2,2 milyar dolardan 31,02 milyar dolara çıktığını açıkladı. Rapora göre, Hindistan'a yapılan hidrokarbon ithalatında Rusya'nın payı yüzde 2'den yüzde 19,1'e yükseldi.

Rusya petrol ihracatında Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin önünde Hindistan'ın en büyük tedarikçi haline geldi.

Geçtiğimiz mali yılda Rusya Federasyonu Hindistan'a 50.84 milyon ton petrol tedarik etti.

Hindistan Rusya haricinde Irak’tan 33,37 milyar ABD doları değerinde 50,31 milyon ton, Suudi Arabistan’dan 39,37 milyon ton, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 21,5 milyon ton ve Amerika Birleşik Devletleri’nden 15,16 milyon ton petrol satın aldı.

Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne ambargo uygulamsı sonrası, Rusya petrolünü Hindistan ve Çin’e yönlendirdi. Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, 2023'te Rusya'nın daha önce Avrupa'ya sattığı 140 milyon ton petrol ve petrol ürünleri ihracatını Asya'ya yönlendireceğini söyledi.
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