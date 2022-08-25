O bölgeden savaş ihtimaline karşı Türkiye'den destek talebi

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürereken, benzer bir gelişmenin Romanya ile Moldova arasında da yaşanmasından bir süredir endişe ediliyor.





Moldova'da yer alan ve Rusya himayesindeki Transdinyester bölgesinin olası bir Moldova-Romanya birleşmesine karşı çıkması durumunda bölgede yaşanması muhtemel bir çatışmadan söz ediliyor.





Böylesi bir ihtimal karşısında ise Türk kökenli Hristiyanların yaşadığı Gagavuz bölgesinin olası bir Romanya-Moldova savaşında Türkiye'den koruma talep edebileceği ifade edildi.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Gagavuzya Özerk Bölgesi milletvekilleri, Moldova ve Romanya savaşının başlamasından endişe duyduklarını söylediler. Gagavuzya Özerk Bölgesi milletvekilleri, Moldova ve Romanya savaşının başlamasından endişe duyduklarını söylediler.

Gagavuzya milletvekili, Komrat kentine asker ve mühimmat yığan Moldova ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı günlerde sınıra asker gönderen Romanya'ya karşı duydukları endişe sebebiyle Türkiye'den güvenlik talebi isteyeceklerini ifade etti.Gagavuzya'da yayınlanan Ana Sözü gazetesine göre, Romanya ile birleşmenin yeniden gündeme geldiği Moldova'da, Romanya kontrolüne girmek istemeyen Gagavuzya Özerk bölgesi ilk olarak Rusya'dan yardım talebinde bulunacak.