Savaş karşıtı Yahudiler kendilerini Beyaz Saray’a zincirledi

Bold Medya'da yer alan habere göre binlercesi çocuk 18 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Gazze’ye yönelik saldırılar aralıksız sürerken, İsrail kadar saldırılara destek veren ABD’de dünya kamuoyunun tepkisini çekiyor.



ABD’nin Yahudi kökenli vatandaşları da bu destekten rahatsız.



ABD’de her yıl Beyaz Saray’da düzenlenen Hanuka partisinden saatler önce, 18 Yahudi ABD vatandaşı, İsrail’in saldırılarına aralıksız devam ettiği Gazze’de soykırımın durdurulması ve ABD’nin İsrail’e askeri desteği sonlandırması için kendilerini Beyaz Saray’ın kapısına kilitledi.



Eylemciler, “Yaşlı Yahudilerden Biden’a: Soykırımı durdur, ateşkes hemen!” pankartı taşıdı.



Eylem, Jewish Voice for Peace (Barış için Yahudi Sesi) isimli oluşumun X hesabından ABD Başkanı Joe Biden etiketlenerek paylaşıldı.