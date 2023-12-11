Atın Küre adayları açıklandı

DW Türkçe'de yer alan habere göre televizyon ve sinema yapımlarının ödüllendirildiği, Oscar'ın habercisi olan Altın Küre'de adaylar belli oldu. Bu yıl 81'inci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre'de sinema kategorisinde yönetmenliğini Greta Gerwig'in yaptığı "Barbie" dokuz adaylıkla zirveye yerleşirken, onu sekiz adaylıkla Christopher Nolan'ın "Oppenheimer" filmi takip etti. Televizyon kategorisinde ise "Succession" dizisi "En İyi Drama Dizisi" dalı dahil toplam dokuz adaylıkla öne çıktı.
İkonik oyuncak bebek Barbie'nin baş karakter olduğu "pembe temalı" Barbie filmi, "American Fiction", "The Holdovers" gibi yapımlarla "En İyi Komedi ya da Müzikal Film" dalında yarışacak.
Atom bombasının mucidi olarak anılan bilim insanı Robert Oppenheimer'ın hayatının anlatıldığı "Oppenheimer", "En İyi Drama" filmi dalında yarışıyor. Aynı dalda öne çıkan bir diğer adaysa yönetmenliğini Martin Scorsese'nin yaptığı, 1920'lerde Oklahoma'daki Amerikan yerlilerinin öldürülmesini anlatan "Killers of the Flower Moon" filmi.
Televizyon kategorilerindeki adaylık sıralamasında, aile draması "Succession" dizisini beş adaylıkla "The Bear" izliyor. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenlenen Altın Küre'de kazanan adaylar 7 Ocak 2024'te düzenlenecek törende açıklanacak.
Öne çıkan dallarda Atlın Küre adayları şöyle:
En İyi Film (Dram)
Oppenheimer
Killers of the Flower Moon
Maestro
Past Lives
The Zone of Interest
Anatomy of a Fall
En İyi Film (Müzikal ya da Komedi)
Barbie
Poor Things
American Fiction
The Holdovers
May December
Air
En İyi Dizi (Dram)
Succession
1923
The Crown
The Diplomat
The Last of Us
The Morning Show
En İyi Dizi (Müzikal ya da Komedi)
The Bear
Ted Lasso
Abbott Elementary
Jury Duty
Only Murders in the Building
Barry
En İyi Mini Dizi ya da TV Filmi
Beef
Lessons in Chemistry
Daisy Jones & the Six
All the Light We Cannot See
Fellow Travelers
Fargo