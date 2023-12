Atın Küre adayları açıklandı

DW Türkçe'de yer alan habere göre televizyon ve sinema yapımlarının ödüllendirildiği, Oscar'ın habercisi olan Altın Küre'de adaylar belli oldu. Bu yıl 81'inci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre'de sinema kategorisinde yönetmenliğini Greta Gerwig'in yaptığı "Barbie" dokuz adaylıkla zirveye yerleşirken, onu sekiz adaylıkla Christopher Nolan'ın "Oppenheimer" filmi takip etti. Televizyon kategorisinde ise "Succession" dizisi "En İyi Drama Dizisi" dalı dahil toplam dokuz adaylıkla öne çıktı.



İkonik oyuncak bebek Barbie'nin baş karakter olduğu "pembe temalı" Barbie filmi, "American Fiction", "The Holdovers" gibi yapımlarla "En İyi Komedi ya da Müzikal Film" dalında yarışacak.



Atom bombasının mucidi olarak anılan bilim insanı Robert Oppenheimer'ın hayatının anlatıldığı "Oppenheimer", "En İyi Drama" filmi dalında yarışıyor. Aynı dalda öne çıkan bir diğer adaysa yönetmenliğini Martin Scorsese'nin yaptığı, 1920'lerde Oklahoma'daki Amerikan yerlilerinin öldürülmesini anlatan "Killers of the Flower Moon" filmi.



Televizyon kategorilerindeki adaylık sıralamasında, aile draması "Succession" dizisini beş adaylıkla "The Bear" izliyor. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenlenen Altın Küre'de kazanan adaylar 7 Ocak 2024'te düzenlenecek törende açıklanacak.



Öne çıkan dallarda Atlın Küre adayları şöyle:



En İyi Film (Dram)



Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Maestro

Past Lives

The Zone of Interest

Anatomy of a Fall



En İyi Film (Müzikal ya da Komedi)



Barbie

Poor Things

American Fiction

The Holdovers

May December

Air



En İyi Dizi (Dram)



Succession

1923

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show



En İyi Dizi (Müzikal ya da Komedi)



The Bear

Ted Lasso

Abbott Elementary

Jury Duty

Only Murders in the Building

Barry



En İyi Mini Dizi ya da TV Filmi



Beef

Lessons in Chemistry

Daisy Jones & the Six

All the Light We Cannot See

Fellow Travelers

Fargo