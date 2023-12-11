Samanyolu Haber /Kültür / Atın Küre adayları açıklandı /11 Aralık 2023 22:39

Atın Küre adayları açıklandı

Oscar'ın habercisi olarak nitelenen Altın Küre'de Barbie ve Oppenheimer en fazla dalda ödüle aday gösterilen sinema yapımları oldu. Televizyon kategorisinde ise Succession dizisi dokuz dalda yarışacak.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre televizyon ve sinema yapımlarının ödüllendirildiği, Oscar'ın habercisi olan Altın Küre'de adaylar belli oldu. Bu yıl 81'inci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre'de sinema kategorisinde yönetmenliğini Greta Gerwig'in yaptığı "Barbie" dokuz adaylıkla zirveye yerleşirken, onu sekiz adaylıkla Christopher Nolan'ın "Oppenheimer" filmi takip etti. Televizyon kategorisinde ise "Succession" dizisi "En İyi Drama Dizisi" dalı dahil toplam dokuz adaylıkla öne çıktı.

İkonik oyuncak bebek Barbie'nin baş karakter olduğu "pembe temalı" Barbie filmi, "American Fiction", "The Holdovers" gibi yapımlarla "En İyi Komedi ya da Müzikal Film" dalında yarışacak.

Atom bombasının mucidi olarak anılan bilim insanı Robert Oppenheimer'ın hayatının anlatıldığı "Oppenheimer", "En İyi Drama" filmi dalında yarışıyor. Aynı dalda öne çıkan bir diğer adaysa yönetmenliğini Martin Scorsese'nin yaptığı, 1920'lerde Oklahoma'daki Amerikan yerlilerinin öldürülmesini anlatan "Killers of the Flower Moon" filmi.

Televizyon kategorilerindeki adaylık sıralamasında, aile draması "Succession" dizisini beş adaylıkla "The Bear" izliyor. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenlenen Altın Küre'de kazanan adaylar 7 Ocak 2024'te düzenlenecek törende açıklanacak.

Öne çıkan dallarda Atlın Küre adayları şöyle:

En İyi Film (Dram)

    Oppenheimer
    Killers of the Flower Moon
    Maestro
    Past Lives
    The Zone of Interest
    Anatomy of a Fall

En İyi Film (Müzikal ya da Komedi)

    Barbie
    Poor Things
    American Fiction
    The Holdovers
    May December
    Air

En İyi Dizi (Dram)

    Succession
    1923
    The Crown
    The Diplomat
    The Last of Us
    The Morning Show

En İyi Dizi (Müzikal ya da Komedi)

    The Bear
    Ted Lasso
    Abbott Elementary
    Jury Duty
    Only Murders in the Building
    Barry

En İyi Mini Dizi ya da TV Filmi

    Beef
    Lessons in Chemistry
    Daisy Jones & the Six
    All the Light We Cannot See
    Fellow Travelers
    Fargo
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