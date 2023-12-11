Seçim kaybettirir endişesi: ‘Vergiyi tabana yayacağız’ diyen Şimşek çark etti

Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşma gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi alanında atılan adımların değerlendirmesini yaptı.





Yerel seçimler öncesi AKP’yi İstanbul’da bekleyen tehlikeleri sıralayan AKP’li Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘Vergiyi tabana yayacağız’ sözünü eleştirdi.Bu tür söylemlerin İstanbul’da seçim kaybettireceğini ileri süren Tayyar, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı uyarmıştı.Tayyar bu eleştirilerinden sonra Şimşek çark etti.Geçtiğimiz günlerde kullandığı “vergiyi tabana yayacağız” açıklamalarının ardından gelen tepkilere dikkat çeken Şimşek, söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirterek “”Burada söylemek istediğim kayıt dışılıkla mücadele etmekti. Vergi reformları ile vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz demek istedim” ifadelerini kullandı.