Skandal olay: Süper Lig maçının ardından hakeme yumruklu tekmeli saldırı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, saha ortasına kadar gelerek hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.Başkan Koca, Rizespor maçının ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Saldırının ardından Halil Umut Meler'in sol gözü morardı.Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.Karşılaşmada Anlaragücü Morutan ile 14. dakikada öne geçmiş, Rizespor 90+7. dakikada Gaich'in golüyle beraberliği yakalamıştı. Maçın halemi Halil Umut Meler, 50. dakikada Ankaragücü'nden Sowe'a ve 90+5. dakikada Rizespor'dan Emirhan Topçu'ya kırmızı kart göstermişti. Halil Umut Meler'in Sowe'a ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart, tribünlerden büyük tepki toplamıştı.