Savaşı kınayan Rus siyasetçi cezalandırıldı

haberne göre, 60 yaşındaki Gorinov, Moskova Belediyesi Meclisi’nin nisan ayında yaptığı bir toplantıda Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınamasının ardından tutuklanmıştı.



Rusya’da yeni yürürlüğe giren yasa, askeri operasyonla ilgili “sahte haber yayanların” 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını öngörüyor.



Rus muhalif siyasetçinin, bu yasanın ilgili maddeleri uyarınca mahkemede ilk hüküm giyen kişi olduğu bildirildi.



Rusya’da Ukrayna’nın işgalini, askeri özel operasyon” yerine “savaş” olarak nitelemek yasalar önünde suç sayılıyor.





İnsan hakları aktivisti Pavel Chikov, Gorinov hakkında verilen hükmün yeni yasa uyarınca verilen ilk mahkumiyet olduğunu duyurdu. Euronews'ingöre, 60 yaşındaki Gorinov, Moskova Belediyesi Meclisi’nin nisan ayında yaptığı bir toplantıda Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınamasının ardından tutuklanmıştı.Rusya’da yeni yürürlüğe giren yasa, askeri operasyonla ilgili “sahte haber yayanların” 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını öngörüyor.Rus muhalif siyasetçinin, bu yasanın ilgili maddeleri uyarınca mahkemede ilk hüküm giyen kişi olduğu bildirildi.Rusya’da Ukrayna’nın işgalini, askeri özel operasyon” yerine “savaş” olarak nitelemek yasalar önünde suç sayılıyor.İnsan hakları aktivisti Pavel Chikov, Gorinov hakkında verilen hükmün yeni yasa uyarınca verilen ilk mahkumiyet olduğunu duyurdu.





Yargıçlar, daha önce bu tür davalarda para cezası veya tecilli hapis cezası veriyordu.



Moskova’daki duruşmada yargıç Olesya Mendeleyeva, sanığı "siyasi nefret yayarak, vatandaşları askeri harekat hakkında kaygı ve korku duymaya teşvik ederek, yanlış yönlendirmek” suçundan mahkum ettiğini açıkladı.Bu arada Gorinov’un, mahkemeye elinde “Hala bu savaşa ihtiyacınız var mı?” yazan bir kağıt göstererek çıktığı görüldü.