Savcı Ahmet Altan için alt sınırın üstünden ceza istedi

Gazeteci Ahmet Altan, gazeteci Prof. Dr. Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı.





“YARGI REFORMUNU SIFIRLAYAN BİR SKANDAL”





Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu Twitter’dan yaptığı paylaşımda İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi savcısının alt sınırın üstünden ceza istediğini yazdı.





Çalıkuşu’nun paylaşımı şöyle: “İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı az evvel mütalaasını açıkladı. Ahmet Altan için düşünceyi gene suç saydı. 38 aydır devam eden tutukluğa rağmen hem yüksek ceza verilmesini hem de tutukluluğun devamını istiyor. Bu yargı reformunu sıfırlayan bir skandaldır. Geniş açıklamayı yarın yapacağım.”





MÜEBBET HAPİS CEZASI YARGITAY TARAFINDAN BOZULDU





Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi sanıklar hakkındaki “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.





Mehmet Altan’ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi gerektiğine hükmeden Daire, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın ise “Anayasayı ihlal” yerine “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek” suçundan yargılanmaları gerektiğine karar verdi.





Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak, 3 yılı aşkın süredir tutuklu. Yerel mahkeme, ilk kararında direnmez, Yargıtay’ın kararına uyarsa Altan ve Ilıcak’a 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.





Alt sınırdan ceza verilmesi ve indirim uygulanması durumunda, Ceza İnfaz Kanunu'na göre her iki gazetecinin yatacağı süreler 2,5 yıl ila 5 yıl arasında değişecek.





TUTUKSUZ YARGILANMA İHTİMALİ KUVVETLENDİ





Ancak her iki gazeteci de bin günü aşkın süredir tutuklu oldukları için karara uyulması durumunda tutuksuz yargılanmaları gündeme gelecek.





Yerel mahkeme, bu nedenle ilk duruşmada tahliye kararı verebilecek. Ancak yerel mahkeme ilk kararında direnirse, tahliye taleplerini reddedebilecek. Bu durumda dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gelecek.





Altan kardeşlerin avukatı Figen Çalıkuşu, yeniden yargılamayı yapacak 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi hakkında, Yargıtay kararına rağmen duruşma öncesinde tutuklu sanıklar için tahliye kararı vermediği için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulunmuştu.