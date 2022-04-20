Ekrem İmamoğlu'na hapis talebi

'AHMAK' TARTIŞMASI





İDDİANAMEDE NE YAZIYOR





31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında mütalaasını açıklayan savcılık 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.Savcılığın en üst sınırdan ceza istemesi dikkat çekti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu için, "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek." demiş, İmamoğlu da "31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır." şeklinde yanıt vermişti.Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü'nde "ahmak" kelimesinin anlamı "Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal" olarak geçiyor.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da iptal edildiği, yenilenen seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçimin iptaline ilişkin olarak 4 Kasım 2019'da basın açıklaması yaptığı anlatıldı.Basın açıklaması sırasında dönemin Yüksek Seçim Kurulu başkanı ve üyelerine yönelik hakaret içeren beyanda bulunduğu belirtilen İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma kapsamında yazılı olarak alınan ifadesinde, YSK üyelerine davaya konu şekilde bir ifadesinin olmadığını, bu söylemin kimse tarafından da üyelere yönelik olarak algılanmadığını, söylemin belli bir şahsı hedef almadığını, siyasi bir söylem olup sert bir siyasi eleştiri olduğunu, somut olarak bir kimseye yöneltilmediğini söylediği aktarıldı.