Savcılık Burhan Kuzu dosyasını açtı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Burhan Kuzu'nun "yargıya baskı yaptığı" iddialarına dair inceleme başlattı.





Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında "suç örgütü liderliği ve cinayete azmettirme" suçlarından tutuklanan İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi için yargı mensuplarına baskı yaptığı iddia edilen eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekili Burhan Kuzu ile ilgili inceleme yapılıyor.





HSK'NIN GÖNDERDİĞİ EVRAK!





İncelemenin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), "Burhan Kuzu'nun yargı mensuplarına baskı yaptığı" iddialarına dair bir evrakı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesi üzerine başlatıldığı belirtiliyor.





Dosya için özel soruşturma bürosundan bir savcının görevlendirildiği öğrenildi.