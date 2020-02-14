Samanyolu Haber /Gündem / Savcılık Burhan Kuzu dosyasını açtı! /14 Şubat 2020 13:37

Savcılık Burhan Kuzu dosyasını açtı!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Burhan Kuzu'nun uyuşturucu baronu Zindaşti için hâkim ve savcılara baskı yaptığı ortaya çıkmıştı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı'na iddialar hakkında inceleme talimatı verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Burhan Kuzu'nun "yargıya baskı yaptığı" iddialarına dair inceleme başlattı.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında "suç örgütü liderliği ve cinayete azmettirme" suçlarından tutuklanan İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi için yargı mensuplarına baskı yaptığı iddia edilen eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekili Burhan Kuzu ile ilgili inceleme yapılıyor.

HSK'NIN GÖNDERDİĞİ EVRAK!

İncelemenin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), "Burhan Kuzu'nun yargı mensuplarına baskı yaptığı" iddialarına dair bir evrakı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesi üzerine başlatıldığı belirtiliyor. 

Dosya için özel soruşturma bürosundan bir savcının görevlendirildiği öğrenildi.
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