Samanyolu Haber /Gündem / Savcılık kaza için 165 kişinin ifadesini aldı /11 Şubat 2020 20:46

Savcılık kaza için 165 kişinin ifadesini aldı

Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın enkazı kaldırıldı. Savcılık 165 kişinin ifadesine başvurdu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Pegasus Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının enkazını kaldırma çalışmaları tamamladı.

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Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri, uçağı parçalara ayırdı. Ekipler, çalışmanın 4. gününde vinç yardımıyla uçağın gövde ve kuyruk kısmını birbirinden ayırarak TIR’lara yükledi.
 
Enkaz çalışmasının tamamlanmasının ardından diğer ekipler de hem uçaktan ve hem de yolculardan düşen parçaları olay yerinden topladı. Uçağın parçalarının detaylı incelemelerinin yapılması için Gebze’de özel bir depoya götürüleceği öğrenildi.
 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin 165 kişinin ifadesini aldı. Yolcuların dışında ifadesi alınanlar arasında pisti pas geçen THY pilotları, kule ve meydan görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

İzmir- İstanbul seferini yapan ‘Açelya’ isimli Pegasus uçağı 5 Şubat’ta iniş yaptığı sırada pistten çıkarak üçe ayrılmıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirmiş, 180 kişi yaralanmıştı.

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