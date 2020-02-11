Pele'nin oğlundan açıklama

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Pele’nin oğlu Edinho, TV Globe’da katıldığı bir programda 79 yaşındaki Brezilyalı futbol efsanesinin son dönemde bir dizi sağlık sorunu yaşadığını anlattı.



Edindo babası için, “Kalçasından geçirdiği ameliyat nedeniyle çok narin. Sadece yürüteçle adım atabiliyor. Bu da onu bir tür depresyona soktu. Düşünün, o futbolun kralıydı ve daima görkemli bir kişilikti. Şimdi ise yardım almadan yürüyemiyor. Utanıyor, görünmek istemediği için inzivaya çekildi.” ifadelerini kullandı.





Geçen yıl idrar yolları enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Pele, 2015’te prostat ameliyatı olmuştu.





Pele 21 yıllık futbol kariyerinde 1363 maçta 1281 gol atarak dünya rekoru kırmıştı. Efsanevi futbolcu, Brezilya milli takımıyla çıktığı 91 maçta da 77 gol atmıştı.