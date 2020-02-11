Bahçeli’den Hakan’a ‘ispatlamazsan alçaksın’ çıkışı

Tartışmaya AKP’nin Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.Bahçeli, hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın 28 Ocak 2020 tarihli “Nerede bu devlet? İşte burada devlet!” yazısına tepki gösterdi.





Bahçeli partisinin grup toplantısında “Ama o depremde... Devletin en az üç gün kafayı kaldıramadığı da buz gibi bir gerçektir'' ifadelerini kullanan Ahmet Hakan'a ''17 Ağustos depreminde depremin en az 3 gün kafayı kaldıramadığını iddia eden köşe yazarı, bu iddianı ispatlamazsan alçaksın'' dedi.





Bahçeli ayrıca AKP’li Şamil Tayyar ve Burhan Kuzu’nun ”99 depreminde çöken devlet, bu kez ayakta” ve ”17 Ağustos depremi sonrası dönemin Ecevit hükümeti, depremzedeler için gelen yardım paralarıyla memur maaşlarını ödemişti” sözlerine de tepki gösterdi.





Bahçeli şunları söyledi:





“Felaketler karşısında soğukkanlı tavır, sağduyulu duruş yegane dayanağımız olmalıdır. Kötü günler Allah’ın izni ile geçecektir. Aymaz ve ahlaksızlara karşı da azami uyanıklık göstermek milli şuurun doğası gereğidir. 1999’da toplanan deprem yardımlarından memur maaşlarının ödendiğini söyleyen provokatörler gizlendikleri deliklerden başlarını uzatmışlardır. Bilinmelidir ki, Türk Milleti ne 1999’da çöktü, ne de 2020’de zaafa uğradı. Çöken devlet değil, çürük binalardır. Devlet aynıdır, ruh aynıdır, fıtrat aynıdır. 1999 Marmara depremi ile 2020 Elazığ depremini terazinin iki kefesine koyup tartıya çıkarmak ayıp değil midir? Acının küçüğü büyüğü olmaz. 57. Hükümet döneminde 20. yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Gölcük depreminden 16 milyon Türk vatandaşı etkilenmiştir. Toplamda 376 bin 479 yapı hasar görmüştür. Resmi verilere göre 17 bin 480 insanımız hayatını kaybetmiştir.”





Dönemin koalisyon ortağı MHP, “1999 depreminde çöken devlet” eleştirisini yapan AKP’li isimlere sert yanıt vermişti.