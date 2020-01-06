Samanyolu Haber /Gündem / Savcının oğlu tahliye edildi: Kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine aracını sürmüştü.. /06 Ocak 2020 15:45

Savcının oğlu tahliye edildi: Kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine aracını sürmüştü..

Geçtiğimiz yıl Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden ve tepki gösteren yurttaşların üzerine arabasını sürerek 6 kişiyi yaralayan Uşak Cumhuriyet savcısı Alpay Göçmen’in oğlu Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi.

SHABER3.COM

Bakırköy’de 2 Ekim 2018’de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan yurttaşların üzerine aracını sürerek yaralayan Görkem Sertaç Göçmen, tahliye edildi.

Göçmen hakkında, “Mala zarar verme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs” , “Yaralama” ve “Basit yaralama” suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Savcı Alpay Göçmen'le eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in, 6 Eylül 2017 tarihinde Ataköy'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışarıya pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla da yargılanıyor.

Anne Aynur Göçmen oğlunun hakimlik görevinden istifa edip oğlunun savunmasını yapmak için avukatlığa başlamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Savcının oğlu tahliye edildi: Kız arkadaşını darp... Sonraki Haber >>

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Erdoğan'dan yeni parti kuranlara: Bunlar faizci!

Erdoğan'dan yeni parti kuranlara: Bunlar faizci!

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:03:39