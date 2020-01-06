Savcının oğlu tahliye edildi: Kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine aracını sürmüştü..

Bakırköy’de 2 Ekim 2018’de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan yurttaşların üzerine aracını sürerek yaralayan Görkem Sertaç Göçmen, tahliye edildi.





Göçmen hakkında, “Mala zarar verme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs” , “Yaralama” ve “Basit yaralama” suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.





Savcı Alpay Göçmen'le eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in, 6 Eylül 2017 tarihinde Ataköy'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışarıya pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla da yargılanıyor.





Anne Aynur Göçmen oğlunun hakimlik görevinden istifa edip oğlunun savunmasını yapmak için avukatlığa başlamıştı.