Samanyolu Haber /Gündem / Saygı Öztürk: Haksızlığı örtmek için kimse namusun arkasına sığınmasın /21 Haziran 2020 10:49

Saygı Öztürk: Haksızlığı örtmek için kimse namusun arkasına sığınmasın

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, Trabzon’daki torpili ortaya çıkardığı için, ‘Namus düşmanı’ diyerek kendisini hedef gösteren Süleyman Soylu’ya cevap verdi.

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Ali Ayvazoğlu’nun, AKP Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile evliliğinin ardından, belediye işçiliğinden bürokratlığa uzanan inanılmaz yükselişini yazan Saygı Öztürk konuyla ilgili bir yazı daha kaleme aldı. Sözcü gazetesindeki köşesinde kaleme aldığı yazı nedeniyle, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hedefi olan Öztürk, yeni yazısı Soylu’ya cevap niteliğinde.

SOYLU’YA CEVAP
Gazeteciliğin kendisi için tutku olduğunu anlatan Öztürk, yazısında Ayvazoğlu çiftini tanımadığını ve sadece Trabzon’da iş bekleyen binlerce gencin sözcüsü olduğunu dile getirdi. Bakan Soylu’nun ‘Namusuzluktur’ açıklamalarına da cevağ veren Öztürk, ”Haksız atamaları örtmek için, kimse namus gibi kutsal kavramın arkasına sığınmamalı” ifadelerini kullandı.

Öztürk’Ün yazısının ilgili bölümü şöyle, ”Toplam 23 yıl Hürriyet’te, 5 yıl Dinç Bilgin döneminde Sabah’ta, 5 yıl Cem Uzan döneminde Star’da çalıştım. Her yere maaşım yükselerek geçtim. Meslek hayatımda, hiç “Namussuzluk” yapmadım, kimse de yaptıramaz. Yazılarımda, haberlerimde, kitaplarımda kimseye iftira, hakaret, hele de “Namussuzluk” olmamıştır. Hata yapınca özür dilemeyi de bilirim.

SİZİN ÇOCUKLARINIZ
Gençlerimiz, kamuda çalışabilmek için kamu personeli sınavlarına, mülakatlarına girerken, arkasında siyasi güç olanlar, belediyede özel kalem müdürlüğüne sınavsız, mülakatsız alınıp, hiç çalışmadan memur yapılıyor ve devletin başka birimlerine kaydırılıyor. Ohh, ne güzel memleket… Ali Ayvazoğlu, eşinden ayrıldı, o dönem AKP ilçe teşkilatında sekreter, daha sonra İl kadın Kolları’na atanan Bahar Hanım’la evlendi.2017’de, “AKP Kadın Kolları Başkanının kocasın hülle ile Trabzon İl Kültür Müdürlüğü’ne atanması”na ilişkin haber için Ali Ayvazoğlu, kendisini arayan Ali Ekber Ertürk’e “Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’nun takdiriyle geçiş yaptım. Milletvekili olan eşim üzerinden yükseldiğim doğru değil” dedi. Aynı kişinin, Ankara Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atandığını yazdığımızda “Namussuz” diyen ise Soylu oldu. Bir bakan, bu sözleri kendisine yakıştırıyorsa ne diyebilirim? Bakan twitleri araştırsa, Ekrem İmamoğlu’na hangi kadın milletvekili “Yunanlı”, Kemal Kılıçdaroğlu’na hangi müdür “keMAL” yani “Mal” diye yazdığını görür.Eğer, haberimle namusa dil uzatırsam o dili kendi elimle keser, yazan kalemimi kendi elimle kırarım. Bu böyle biline. Bahar Hanım’ı da, Ali Ayvazoğlu’nu da tanımam. Haksız atamaları örtmek için, kimse namus gibi kutsal kavramın arkasına sığınmamalı. Trabzon’da iş bekleyen binlerce gencin sözcüsü oldum. Hepsi bu kadar…”
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