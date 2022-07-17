SBK hakkında yeni iddia: Birçok sırrı Sedat Peker'de...

"KORKMAZ'IN BİRÇOK SIRRI SEDAT PEKER'DE"





Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, kara para aklamak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve geçen gün tutuklu bulunduğu Avusturya'dan ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye getirilmesinin aslında hiç istenmediğini savundu.Öztürk, "Eğer istenseydi yurtdışına çıkış yasağı kaldırılmaz, gidişine izin verilmezdi. Çok değişik bağlantıları olan Korkmaz'ın birçok kişi için söyleyecekleri vardır. Korkmaz, mahkemede ya konuşacak ya da konuşacağını bilen etkili çevreler onun konuşmaması için isteklerini yerine getirecekti" yorumunu yaptı.Yazısında Sedat Peker'in açıklamalarını da hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti:Sedat Peker'in, Korkmaz'ın açıklamaları, ortaya çıkan ses kayıtları, bu işlerde çok çok büyük para trafiğini de gündeme getirdi. Sorunlu işlerinin “halledilmesi” için istenen para 10 milyon Euro… “Halledenler” tezgahının içinde olduğu öne sürülen isimleri duyunca, “Vay anasını, Türkiye'de meğer neler oluyormuş neler?” demeye başladık. Ama bunlar bazıları için normal bir durumdu.Açıkçası yazılmamak kaydıyla anlatılanları not bile almam, o konuda konuşmam, unutur giderim. Ama, Baran'ı İçişleri Bakanı'nın 4 Aralık'ta makamına çağırtıp, ünlü bir iş insanından olan alacağını silmesini istediğini söylemesi, üstelik bu borcun silinmesinin “Devlet işi” olduğunu söylediğini belirtmesine hayret etmiştim. “Peki, bunun devlet işi olduğuna inandın mı?” dediğimde, asla inanmadığını, o yüzden 5 Aralık 2021'de Türkiye'den ayrıldığını anlatmıştı. SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın, bakanlığa çağrıldığında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu da bakanlığa gelmişti. Yani, önemli bir durum vardı.Suç unsuru varsa, bakanın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması gerekiyordu. Ama, Peker'den her ay 10 bin dolar aldığını söylediği siyasetçinin adını açıklamadı. Bu da suç. Ya da Bakan ileride sƒfeuçlu duruma düşmemek için ismi savcıya bildirdi, “Soruşturma” uzayıp gidecek izlenimi doğdu.Öztürk, "Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye getirilmesi durumunda gizli-saklı bir çok ilişkiyi öğrenebilecektik. O kadar rahat olmayın, Korkmaz kendisini kurtarmak için ABD'de de konuşacak. ABD, ondan çok şey öğrenecek. Belki, Sarraf gibi “itirafçı” olacak. Onun, ABD'ye gönderilmesi bazılarını çok rahatlattı, rahat nefes aldırdı. O kadar sevinmeyin, Korkmaz'ın birçok sırrı Sedat Peker'de. Bakarsınız, günün birinde onlar, Korkmaz'ın sesiyle patlar" dedi.