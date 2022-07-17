Samanyolu Haber /Gündem / Katar Kraliyet Ailesi’nin ''Türkiye'deki sarayı'' tamamlandı /17 Temmuz 2022 13:37

Katar Kraliyet Ailesi’nin ''Türkiye'deki sarayı'' tamamlandı

Son yıllarda Türkiye ile yakın siyasi ve ekonomik ilişki içinde olan Katarlılar, gayrimenkulden finansa, sanayiden medyaya kadar birçok alanda yatırıma imza attı.

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Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani, Türkiye'ye her geldiğinde yeni alımlar yaptı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Digiturk, Finansbank, Abank, Borsa İstanbul, Beymen, Network, BMC, İstinye Park, Antalya Limanı, SeaPearl Ataköy, Banvit’ten hisse alan ve son olarak Doğuş Holding’in yeme-içme şirketlerinin çatı kuruluşu “d.ream”e ortak olan Katar'ı yöneten Sani Hanedanı’nın Yalova'da yaptırdığı saray tamamlandı.

Bir inşaat şirketiyle anlaşarak Altınova ilçesi Kaytazdere mevkiinde toplam 10 bin metrekare büyüklüğünde iki parselde bir saray kompleksi inşa ettiren Katar Kraliyet Ailesi, komplekste 3 bin metrekarelik meclis odaları da yaptırdı.
 


3 bin metrekarelik konaklama alanı bulunan komplekste 500 metrekare büyüklüğünde toplantı odaları da var.

Bölgedeki en büyük ve görkemli yapı olan saray, mimarisiyle de dikkat çekiyor.

Katar Kraliyet ailesi adına inşa ettirilen saray Kaytazdere’deki gayrimenkul piyasasını da etkiledi.

Emlakçılar, bölgedeki arazi ve villaları pazarlarken “Katar Emiri’ne komşu” ifadesini kullanıyor.

Katar Kraliyet ailesi için inşa ettirilen sarayın ön tarafı deniz ve Osmangazi Köprüsü, arka tarafı ise orman manzarasına sahip…

Binaların yapımının tamamlandığı projede peyzaj çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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