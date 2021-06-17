SBK'dan para alan gazeteci Ahmet Hakan mı?

Gazetecilerin adı skandallarla anılırken, son iddia Ahmet Hakan Coşkun hakkında geldi. Ahmet Hakan'ın Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden biri olduğu ileri sürüldü.





Gazeteci, yazar Murat Ağırel, Sedat Peker’in videolarında gündeme getirdiği gazetecilerle ilgili bir TV kanalının canlı yayınında “Sezgin Baran Korkmaz, ses kaydında 12 gazetecinin adını veriyor ve bu isimleri maaşa bağladığını söylüyor. Kaydı birçok kişiye dinletmiş” ifadelerini dile getirmişti.







Şule Aydın'ın YouTube yayınına konuk olan gazeteci Serkut Bozkurt, Murat Ağırel'in yazısında bahsettiği, Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden birinin Ahmet Hakan olduğunu öne sürdü.