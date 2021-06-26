Samanyolu Haber /Gündem / SBK'nın kara para aklama ortağından Erdoğan'a koruma desteği iddiası: Parasını o vermiş /26 Haziran 2021 14:51

SBK'nın kara para aklama ortağından Erdoğan'a koruma desteği iddiası: Parasını o vermiş

Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklamadaki ortağı olduğu belirtilen Levon Termendhzyan'ın Erdoğan'ın ABD gezisindeki koruma masraflarını karşıladığı iddia edildi.

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, bugünkü köşe yazısında ilginç bir iddiayı dile getirdi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklama sürecindeki ortağı olduğu öne sürülen, Türk vatandaşlığına da kabul edilen Levon Termendhzyan'ın Washington’da yapılan camiye 1 milyon dolar bağışladığı, Erdoğan'ın ABD ziyaretindeki koruma masraflarını karşıladığı iddia edildi.

İlknur'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

"SBK’nin, karapara aklamadaki ABD’li ortağı Ermeni Levon Termendhzyan var ya hani...
İşte bu adamcağız biliyorsunuz Türk vatandaşlığına kabul edilip Lev Aslan Dermen adını almıştı. Artık TC vatandaşı olunca dini hisleri kabarmış diyemeyeceğim çünkü Müslüman değil ama herhalde kendisini vatandaşlığına alan devlet erkânına borcunu ödemek mi istemiş ne, Washington’da yapılan camiye 1 milyon dolar bağışlamış diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı caminin açılış töreninde de hazır bulunmuş. Erdoğan’ın korunması için 25 tane Escalade marka cipin kiralanması, Erdoğan’ın adının yazılması, şoförleri, koruma ekibinin de parasını bu hayırsever Ermeni yurttaşımız ödemiş. Doğru mu bu söylenenler bilmem. İşin tarafları açıklarsa ancak o zaman öğrenebileceğiz gerçeği. Tabii gerçekleri söylerlerse..."
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