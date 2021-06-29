Samanyolu Haber /Gündem / SBK'nın lüks yaşamına dahil olan ve deşifre olmayan çok fazla avantacı var! /29 Haziran 2021 10:30

SBK'nın lüks yaşamına dahil olan ve deşifre olmayan çok fazla avantacı var!

Korkusuz Gazetesi yazarı, gazeteci Barış Yarkadaş yazısında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayımladığı videolar ile ismi gündeme gelen, Türkiye’de hakkında kara para aklama suçlaması bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın “yargı ve polis ayağını” kaleme aldı.

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“SBK’nın uçağına binenler kadar SBK’nın saltanat kayığında dolaştırdığı halde ismi hiç deşifre olmayanlar da var” diyen Yarkadaş, ismini vermediği ancak bir süre önce görevden uzaklaştırıldığını belirttiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki etkili bir polis şefine dikkati çekti.

“SBK’nın uçağına binenler kadar SBK’nın ‘saltanat kayığı’nda dolaştırdığı halde ismi hiç deşifre olmayanlar da var… Örneğin, bir süre önce görevden uzaklaştırılan ve başka bir sebepten dolayı açığa alınan etkili bir polis şefinden hiç kimse söz etmiyor. Bu polis şefi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde önemli görevlerde bulundu. SBK’yı yargı çevresiyle tanıştıran Bakırköy’den Çağlayan’a dek tüm adliyelerde savcı ve hakimlerle ilişki kurmasını sağlayan polis şefinin ilişkileri mercek altına alınırsa, SBK’nın ‘yargı ve polis ayağı’ da ortaya çıkarılmış olur” diye yazan Yarkadaş, devamında da şunları kaydetti:

“İşte o zaman, SBK’nın malvarlığı üzerindeki tedbirin ve yurt dışına çıkış yasağının nasıl kaldırıldığı da anlaşılır. SBK bugüne dek bu kadar rahat hareket ettiyse, bunu sadece siyasete değil, polis ve yargı dünyasına da borçluydu.

Şimdi bu isimlere odaklanarak, SBK’nın yargı – medya – siyaset ve polis ayağını deşifre etmek gerek… Bunu yapabildiğimiz takdirde, kara paradan kimlerin nemalandığı ve Türkiye’nin nasıl bir suç cennetine dönüştürüldüğünü de çorap söküğü gibi ortaya çıkarırız…”
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