Samanyolu Haber /Dünya / Scholz enerji krizi ve enflasyon için uyardı /14 Ağustos 2022 11:01

Scholz enerji krizi ve enflasyon için uyardı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz enerji krizi ve artan fiyatlar karşısında ortak duruş çağrısında bulundu. Scholz yaptığı açıklamada, "Sonbahar ve kış aylarında durum zor olacak" dedi ancak ülkenin buna hazırlıklı olduğunu söyledi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz (SPD) enerji krizi ve artan fiyatlar karşısında ortak duruş çağrısında bulundu. Scholz, yaptığı açıklamada "Birlikte dayanışma içinde olursak, başarırız" ifadelerini kullandı. Halihazırda planlanan yardım paketlerine atıfta bulunan Scholz "Ancak burada durmayacağız, daha fazla yardım olacak" dedi ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı göz önüne alındığında, bu yılın büyük zorluklarla dolu olduğunu söyledi.

Enerji arzı konusunda Scholz, yeni sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerinin inşasına ve kömürle çalışan elektrik santrallerinin yeniden faaliyete geçmesine işaret ederek "Hatta aşamalı olarak kapatılan üç nükleer enerji santralini bir süre daha kullanmanın mantıklı olup olmadığına bakıyoruz" dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre Scholz, "Aynı zamanda, herkesin bu zor dönemi atlatabilmesine çalışıyoruz" diye vurguladı. Federal hükümet halihazırda 30 milyar değerinde iki büyük yardım paketi başlattı.

Scholz, Eylül ayında planlanacak olan enerji fiyat primine atıfta bulunarak, desteğin bir kısmının henüz gelmediğini söyledi. Buna göre vergi mükelleflerine fiyatlardaki keskin yükselişin telafisi olarak 300 euro tutarında bir toplu ödeme yapılması öngörülüyor.

Enerji tasarrufu planları
Öte yandan Vergi Mükellefleri Derneği, Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck (Yeşiller) tarafından açıklanan enerji tasarrufu önlemlerini memnuniyetle karşıladı. Bakanlık, gaz ve elektrik tüketimini azaltmak için iki kararname planlıyor.

Vergi Mükellefleri Derneği Başkanı Reiner Holznagel, Habeck tarafından açıklanan kamu binalarındaki enerji tasarrufu önlemleri hakkında Bild gazetesine yaptığı açıklamada "Talep edilen her tasarruf önlemi siyaset ve yönetim tarafından örneklenmelidir" dedi.

Habeck Cuma günü kamu binalarının sadece 19 dereceye kadar ısıtılması gerektiğini açıklamıştı. Buna ek olarak, anıtlar ve devlet reklam panoları artık geceleri aydınlatılmayacak.


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