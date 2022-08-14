Kolin’den 6 günde 65 milyonluk 'deprem' vurgunu

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremin ardından yok olan yüzlerce konut için yapılan ihale yine yandaşı kazandırdı. Avukat Erhun Karakuş tarafından duyurulan skandala göre, depremin ardından Merkez Zafran Mahallesi’ndeki konut yapım işini, Kolin İnşaat, 17 Haziran 2020’de 169 milyon 923 bin TL’ye aldı. Ancak ihale gerekliliklerini yerine getirmeyi tercih etmeyen Kolin İnşaat, işi altı gün sonra Nişantaşı ile Yapı ve Fay Taahhüt isimli firmaya 104 milyon TL’ye yeniden ihale etti ve 65 milyon TL’yi kasasına koydu. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı da olan avukat Erhun Karakuş, devletin zarara uğratıldığını bildirerek, “65 milyonu 6 gün içerisinde vatandaşın cebinden aldık, azınlıklık bir müteahhittin cebine koyduk. Burada devletin altı günde 65 milyon TL'lik bir zararı söz konusudur” dedi.







MİLLET İÇİN HARCANMALIYDI

Birgün'ün haberine göre ekonomide yaşanan kötü gidişatın da AKP’yi ve yandaşlarını durduramadığını bildiren avukat Karakuş, skandal uygulama hakkında şunları anlattı: “Ülkemiz, yaklaşık 2 buçuk yıldır ciddi bir maddi kriz içerisinde. İlimize baktığımız zaman hem korona salgını hem ekonomik kriz hem de deprem hadisesiyle karşı karşıya kaldık. Biz depremden sonra her olayda şeffaf bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini, kamu kaynaklarının milletin menfaatine kullanılmasını, bol keseden paralar kullanılmamasını her fırsatta dile getirdik. Bugün ülkemizde dar gelirlilerin durumu ortada. Elazığ’da depremden sonra milletin menfaatine kullanılması gereken paralar, tek bir müteahhittin cebine 6 günde nasıl girebilir?”





ADIM ADIM VURGUN

Adım adım yapılan vurgunu anlatan Karakuş, sözlerine şöyle devam etti: “Elazığ merkezinde bulunan Zafran TOKİ Konutları yapım işini alan firma, Ankara’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'yla 17 Haziran 2020 tarihinde bir sözleşme imzalıyor. Bu sözleşmeye göre 687 konut yapım işini içerisinde 35 dükkân, cami, altyapı ve çevre düzenlemesi olmak şartıyla 169 milyon 923 bin TL bedelle kazanan Kolin İnşaat, ‘Ben yapacağım’ diyor. Burada hiçbir problem yok. 169 milyonu, 689 konuta böldüğünüz zaman bir konuta 243 bin TL artı KDV fiyat vermiş oluyor. 17 Haziran’da TOKİ’yle sözleşme imzalayan Kolin İnşaat, altı gün sonra yani 23 Haziran’da Nişantaşı ile Yapı ve Fay Taahhüt isimli firmayla taşeronluk sözleşmesi imzalıyor. TOKİ’den 169 milyona aldığı ihaleyi Elazığ’a gelmeden, sahayı görmeden ve tek bir çivi çakmadan altı gün sonra bu iki firmaya veriyor. Bu iki firmaya verilen işin içeriği 689 konut, 35 dükkân, cami inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi. Yani Kolin’ in TOKİ’ye taahhüt ettiği işin aynısı. TOKİ’den 169 milyon liraya işi alan Kolin İnşaat bu işi altı gün sonra KDV hariç daire başı 156 bin TL’ye bu yapı ortaklığına taşeron ediyor.”