Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Bozdağ'a: "Bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar" /14 Ağustos 2022 11:27

Erdoğan ve Bozdağ'a: "Bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi hakkında açtığı davalara bakan hakimlerin görev yerlerinin değiştirildiğini söyleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a seslendi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı; bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar. Yapmayın bunları" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, "Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı; bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar. Yapmayın bunları" ifadeleriyle seslendi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine açtığı davaları kaybettiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, söz konusu davalara bakan hakimlerin görev yerlerinin değiştirildiğini kaydetti.

Paylaşımında, Bakan Bozdağ ve Erdoğan’a seslenen Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı; bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar. Yapmayın bunları” ifadelerini kullandı.

'TÜM HUKUKSUZLUKLARI KALDIRACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:
"Erdoğan benimle ilgili dava açma algıları yapadursun, tüm davaları kaybediyordu. Çareyi davalara bakan hakimleri göndermekte buldular. Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı; bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar. Yapmayın bunları. Ayrıca, hukuku savunduğu için görev yeri değişen hakimler, bunu bir şeref madalyası olarak taşıyacaktır. Emin olsunlar, tüm hukuksuzlukları kaldıracak, mağduriyetleri gidereceğiz."

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