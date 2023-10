'Türkiye ile göç anlaşması devam etmeli'

Sözcü'de yer alan habere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İspanya’nın Granada kentinde basın toplantısı düzenledi.



Scholz, Türkiye ile yapılan göç anlaşmasının son yıllarda çok faydalı olduğunu belirterek, “Bu nedenle (AB) Başkan ve Komisyon’un şu anda Türkiye ile yapılan anlaşmanın devamını müzakere ediyor olması da doğrudur. Böylece bunu ilişkilerimiz için bir temel olarak kullanmaya devam edebiliriz” dedi.



ÖZEL ANLAŞMA VURGUSU



Scholz, transit ülkelerle daha fazla iş birliği için özel anlaşmalar yapmanın her zaman gerekli olduğunu vurgulayarak, “Bunun doğrudan iyi işlediği ve bu nedenle devam ettirilmesi gereken ülkelerden biri de Türkiye’dir” diye konuştu.



AB’NİN GENİŞLEMESİNİ DESTEKLİYOR



Scholz, AB’nin genişlemesinden yana olduğunu dile getirerek, “Eğer Avrupa Birliği genişleyecekse, o zaman genişleme kapasitesine de sahip olmalıdır ve bu nedenle bunun nasıl başarılabileceğini tartışmaya başlamış olmamız doğrudur” ifadelerini kullandı.



UKRAYNA’YA DESTEK



Scholz, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine Almanya’nın Ukrayna’yı çok kapsamlı bir şekilde desteklediğini belirterek şunları kaydetti:



“Bu desteği tanklarla ve mühimmatla, toplarla, bu bağlamda ABD ve İngiltere ile birlikte çok erken tedarik ettiğimiz uzun menzilli toplarla sağladık. Ukrayna’ya sürekli destek sağlayabilmemiz için uzun süredir durdurulan mühimmat üretiminin yeniden başlamasını sağladık. Tüm kararları her zaman ayrıntılı bir şekilde değerlendiririz ve bizim için bir nokta da şudur; Alman askerlerinin Ukrayna toprakları dışındaki herhangi bir faaliyete katılması bizim için mümkün değildir.”



GÖÇMEN KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK



Scholz Alman hükümetinin İtalya açıklarındaki Alman göçmen kurtarma kuruluşlarına yaptığı maddi yardıma ilişkin de, “Belirli görevlerin genişletilip genişletilemeyeceğini, bunun mantıklı olup olmadığını her zaman dikkatli bir şekilde seçmek zorunda kalacağız ve Akdeniz’in daha fazla ölü insanla dolmasını ve kaçakçıların bu konuda başarılı olmamasını sağlamak zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.