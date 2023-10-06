Sokak röportajında hükümeti eleştiren cezaevi müdürüne sürgün

Akbaş’ın konuyla ilgili mikrofonunu uzattığı kişilerden biri de Çorum L Tipi Cezaevi Müdürü Hamit Karslıoğlu oldu.





Bold Medya'da yer alan habere göre Çorum Haber gazetesi muhabiri Nurdan Akbaş’ın Çorum’da yapılan ekmek zammı ile ilgili sokak röportajına konuşan Hamit Karslıoğlu, AKP hükümetini eleştirdi.Akbaş, yaptığı sokak röportajında ekmeğin 5 lira olması ile ilgili Çorumlulara mikrofonunu uzattı.Karslıoğlu, Akbaş’ın kendisine yönettiği, “Çorum’da ekmek 5 lira oldu. Neler düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Abi, bir an önce değiştirmek lazım, haklısınız” şeklinde cevap verdi.Akbaş’ın, Karslıoğlu’na, “Ama daha yeni geçti seçim?” demesi üzerine, Karslıoğlu, “Bu da oy verenlerin meselesi, doğru söylüyorsunuz. Çorum gerçekten sıkıntılı bu konuda. Asgari ücretli olan en az 4 kişilik bir aile, 6 tane ekmek almak durumundalar, nasıl geçinirler bilmiyorum” diye cevap verdi.Röportaj sonrasında Karslıoğlu, Ağrı, Doğubayazıt’a sürgün edilerek, tenzili rütbe aldı.Karslıoğlu, İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan 2015 tarihli haberine göre, kurum içi yazışmada cezaevinde taciz, tecavüz ve benzeri şiddet olayları yaşandığını yazdığı için de görevden alınmıştı.T24’ten Elvan Yılmaz’ın haberine göre Karslıoğlu, 11 ay önce de Mersin Anamur T Tipi Cezaevi müdürlüğünden Çorum L Tipi Cezaevi Müdürlüğüne atanmıştı.