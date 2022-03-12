Samanyolu Haber /Gündem / Scholz ve Macron, Putin ile görüştü /12 Mart 2022 19:27

Scholz ve Macron, Putin ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

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Federal Hükümet'ten yapılan açıklamada, görüşmenin "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için sürmekte olan uluslararası çabaların bir parçası olduğu" ve 75 dakika sürdüğü belirtildi. Scholz ve Macron'un, Putin'e Ukrayna'da derhal ateşkes ve diplomatik çözüm çağrısı yaptıkları açıklandı. Görüşmenin içeriği konusunda ise taraflar sessiz kalma konusunda anlaştı.

Scholz'un Putin'den önce de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğü ve durum hakkında bilgi aldığı açıklandı. İki lider yakın temasta kalma konusunda da anlaştı.
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