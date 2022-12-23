Şebnem Korur Fincancı hakim karşısına çıktı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutuklu olarak yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul Çağlayan Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne giden koridor boyunca polislerin kalkanlarıyla beklemesi dikkat çekti. Mahkeme heyeti, Şebnem Korur Fincancı savunmasını üç avukatla sınırlandırdı.







Şebnem Korur Fincancı’nın etrafının 7 jandarma görevlisi tarafından çevrilmesi tepkiyle karşılandı. Fincan’nın sağında ve solunda ikişer jandarma görevlisi ayakta bekledi.





BİLİMSEL VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKIMI KULLANDIM

Şebnem Korur Fincancı, saunmasında, “Tıbbi görüşüm kriminalize edildi. Ortada bir suç iddiası varsa, o suçu gizleme çabası da vardır. O yayında kısaca ön tanımdan söz ettim. Videoda bazılarında kimi belirtiler vardı. Ama etkilenmemiş olanlar da vardı. Etkilenenlerden birinin ağzında köpükler geliyordu. Bir araştırma ihtiyacından söz ettim. Bilimsel ve ifade özgürlüğü hakkımın kullanıldığı görülebilir.” dedi.





BAKANLIĞIN KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Şebnem Korur Fincancı savunmasını bitirdikten sonra mahkeme başkanı, Milli Savunma Bakanlığı’nın davaya katılma talebini iddia makamına sordu. Duruşma savcısı, Milli Savunma Bakanlığı’nın suçtan zarar görmediğini belirterek talebini reddetti. Mahkeme başkanı da avukatın katılma talebini reddetti.





SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, Şebnem Korur Fincancı’nın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasından cezalandırılmasını talep ederek tutukluluğun devamını istedi. Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 29 Aralık tarihine erteledi.





Ne olmuştu?

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ekim ayında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içerisinde kimyasal silah kullandığına yönelik çıkan iddialara ilişkin, ‘bölgenin bağımsız heyetler tarafından etkin biçimde araştırılması gerektiğini’ söylediği için hedef gösterilmişti.





Fincancı’nın yaptığı bu açıklamanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Ekim’de Fincancı hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Bunun üzerine 26 Ekim’de İstanbul’da gözaltına alınan Fincancı, götürüldüğü Ankara’da ifadesinin ardından 27 Ekim’de tutuklandı.





Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianameyi kabul etti.