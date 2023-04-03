Samanyolu Haber /Politika / 'Seccade polemiği seviyesiz ve çirkin, kale almamak gerek' /03 Nisan 2023 08:51

'Seccade polemiği seviyesiz ve çirkin, kale almamak gerek'

Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığına dair kara propagandaların kale alınmaması gerektiğini söyledi; Türkiye'nin can alıcı sorunlarını sıraladı.

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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın AKP'liler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulması sonrası gelişen tartışmayı yorumladı.

Türkiye'nin mevcut sorunlarını 'çiftçi havlu atmış', 'tüccar batmış', 'küçük ve ortak ölçekli esnaf can çekişiyor', 'sanayici ne yapacağını bilemiyor', 'ihracatçı sıkışmış', 'küçük yatırımcı sürekli tokatlanıyor', 'vatandaş dibe vurmuş', 'ev - araba almak hayal olmuş', 'kiralar kontrol edilemiyor', 'alışveriş filesi el yakıyor' gibi başlıklarla özetleyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Yazdıklarımı okuyup şunu diyebilirsiniz: 'Ee… Halk bu kadar cefa çekerken, yönetici elitler ve yandaş zenginler bu kadar sefa sürerken, ülke böyle bir talan süreci yaşamamışken, bu seçimi nasıl kazanacak Erdoğan?'

Söyleyeyim: Çaresiz zamanlarında başvurdukları en seviyesiz, en çirkin propaganda yoluna başvurarak: Vatandaşın dini ve milli hassasiyetlerini kullanarak. Son günlerde başlatılan 'Kemal Kılıçdaroğlu seccadeye bastı' kumpanyası da bu çaresizliğin seviyesiz ve çirkin bir ürünüdür. Kale almamak gerek."
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