Yüksek kâr getirili “Fatih Terim fonu” vaadiyle aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan’ın kırık telefonu ve bir SIM kartının incelenmesi sonunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlandı. Raporda, 1972 ayrı hesap ve numarayla yapılan, silinmişler de dahil 181 bin 538 mesajın incelendiği kaydedildi. Kuyumcu Ömer Kahraman ile Erzan arasındaki mesajlaşmalar da rapora girdi. İfadesinde Kahraman, Erzan’ı 25 yıldır tanıdığını söylemişti.







Erzan ile Kahraman arasındaki mesajlaşma 5 Ocak 2023’te başlıyor. Erzan’ın 12 Ocak’ta bir işlemi sonlandırmak için Kahraman’a farklı aralıklarla mesajlar gönderdiği, ancak Kahraman’ın dönüş yapmadığı görüldü. Erzan’ın son olarak “Hiçbir şey iptal etmedim. Yanarım” dediği görülüyor. 2 Şubat tarihli kayıtlarda Erzan’ın Kahraman’a, para tutarı ile ilgili görüşmek istediğini söylediği, Kahraman’ın ertesi gün Erzan’a dönüş yaptığı rapora yansıdı.





‘SEÇİL YANARIZ...’

Ömer Kahraman’ın 28 Şubat’ta gönderdiği, “Seçil bu paraların başına bir iş gelirse yanarız” mesajı dikkat çekti. Erzan’ın cevabı “Hiçbir şey gelmez, nereden çıkardın” oldu. Mesajlaşmanın ilerleyen bölümlerinde Kahraman’ın, Seçil Erzan’ın kendisinden bir şeyler sakladığından şüphelendiği ifadeler kayıtlara geçti.





Bilirkişi raporunda, Kahraman’ın 7 Mart’ta gönderdiği mesajlarda Erzan’dan haber beklediği ve gelişme olup olmadığını sorduğu, akabinde ise “Saat geçiyor. Bugünü yersen yarın böyle olmaz Seçil sıkıntı başlar….” dediği, Erzan’ın ise “Ömercim ne yemesi işin başındayım” yanıtını verdiği görüldü. İkilinin yazışmalarından Kahraman’ın bir konuda sıkıntı olma ihtimalinden endişe ettiği raporda belirtildi.





Erzan, “Ömer gerçekten yok, olsa söylerim. Lütfen beni stres yapma” yazarken, Ömer Kahraman bir sonraki gün, “Günaydın. Umarım bugün iyi bir haber vardır. Benim için iyi bir haber yoksa cuma günü ben sana iyi bir haber vereceğim. Umarım senin böyle iyi bir habere ihtiyacın olmaz” mesajını gönderiyor. Erzan da “Günaydın Ömer. Tabii ki iyi haber vereceğim. Tehdit mi ediyorsun beni” diye soruyor. Ömer Kahraman, “Bugün 9 Mart 2023. Sen nasıl algılarsan” yazıyor.