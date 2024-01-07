Samanyolu Haber /Gündem / Nebati hakkındaki iddialara sert çıktı: 'Ben bir bilim adamıyım' /07 Ocak 2024 10:38

Nebati hakkındaki iddialara sert çıktı: 'Ben bir bilim adamıyım'

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin, Esenler Belediyesi'nde bilim kurulu üyesi olması tartışmalara yol açtı. Nebati'nin görev ödeneği, huzur hakkı, yetki tazminatı ve ek ödemeler ile aylık 200 bin TL kazandığı iddia edildi. Nureddin Nebati ise iddialara yönelik "Allah belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun. Ben bir bilim adamıyım" şeklinde yanıt verdi.

SHABER3.COM

AKP Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, İstanbul Esenler Belediyesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nin, bilim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin bilim kurulu üyesi olması sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Nebati'nin görev ödeneği, huzur hakkı, yetki tazminatı ve ek ödemeler ile aylık 200 bin TL kazandığı şeklinde bir iddia ortaya atıldı.

BELA OKUDU
Bilim kurulu üyeliği hakkında çok sayıda eleştirilere maruz kalan Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden 200 bin TL iddialarını yalanlayan Nebati bir kullanıcıya, "Allah belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun. Ben bir bilim adamıyım" şeklinde isyan etti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nebati hakkındaki iddialara sert çıktı: 'Ben bir bilim... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:34:47