Nebati hakkındaki iddialara sert çıktı: 'Ben bir bilim adamıyım'

AKP Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, İstanbul Esenler Belediyesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nin, bilim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.







Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin bilim kurulu üyesi olması sosyal medyada tartışmalara yol açtı.





Nebati'nin görev ödeneği, huzur hakkı, yetki tazminatı ve ek ödemeler ile aylık 200 bin TL kazandığı şeklinde bir iddia ortaya atıldı.





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Bilim kurulu üyeliği hakkında çok sayıda eleştirilere maruz kalan Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden 200 bin TL iddialarını yalanlayan Nebati bir kullanıcıya, "Allah belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun. Ben bir bilim adamıyım" şeklinde isyan etti.







