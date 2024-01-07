Samanyolu Haber /Gündem / Kulis: AKP'nin Gaziantep, Konya ve Muğla adayları da belli oldu /07 Ocak 2024 10:46

Kulis: AKP'nin Gaziantep, Konya ve Muğla adayları da belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep ve Konya'da mevcut başkanları yeniden aday gösterme kararı aldığı iddia edilirken Muğla'da Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın ismini açıklayacağı öne sürüldü.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde 12’si büyükşehir, 28 belediye başkan adayının isimlerini açıklayacak. Sonraki hafta da yeni adaylar açıklanacak.

Dün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı Murat Kurum’a tebliğ edilmişti. Kurum'un seçim ekibiyle yaptığı konuşma da sosyal medyada paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 büyükşehirde daha hangi isimleri aday göstereceğinin belli olduğu öne sürüldü.

Habertürk'te yer alan bilgilere göre Gaziantep’te mevcut başkan Fatma Şahin’i, Konya’da da mevcut başkan İbrahim Altay’ı yeniden gösterme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Osman Gürün’ün yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi için siyaset, iş ve finans dünyasının tanınmış ismi Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ı aday gösterecek.
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