Samanyolu Haber /Politika / Seçim afişleri indirilen İYİ Parti Hatay milletvekili adayı Gökhan Zan tepki gösterdi /11 Mayıs 2023 08:16

Seçim afişleri indirilen İYİ Parti Hatay milletvekili adayı Gökhan Zan tepki gösterdi

İYİ Parti'nin deprem bölgesi Hatay'dan milletvekili adayı gösterdiği Gökhan Zan, seçim afişinin indirildiği anları paylaşarak tepki gösterdi. Zan, "Benden bu kadar çok korkmayın" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde canlı yayın yaparak yaptığı yardım çağrıları ile gündem olan, daha sonra İYİ Parti’ye katılarak Hatay’dan milletvekili gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan, seçim afişlerinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Zan, sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaştı.

Zan, paylaşımına şu notu düştü:

“Memleketimizde böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik bu çalışmalarıyla. Benden bu kadar çok korkmayın bu toprakların evladıyım kardeşiyim. Hatay’ın umuduyum. Madem memleketimin sesi olmamı engellemeye çalışıyorsunuz, o zaman ben Ankara’ya geleceğim. Hatay’a ses olacağım.”
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