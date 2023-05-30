Seçim bitti, gerilim bitmedi: CHP irtibat bürosuna kurşun yağmuru

Seçim süreciyle birlikte muhalefet partilerine dönük gelişen saldırılar, ikinci turun tamamlanmasının ardından da devam ediyor. Saldırıların yeni adresi CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı oldu.







Cumhuriyetin haberine göre CHP Gaziosmanpaşa Mahallesi tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde partinin seçim bürosuna 5 el ateş açıldı.





Açıklamada şöyle denildi:





"Dün gece (29 Mayıs Pazartesi) saat 23.30 civarın da Bağlarbaşı mahallesi irtibat büromuza kimliği belirsiz kişiler tarafından 5 el ateş edilmiştir.





Büromuz o saatte boş olduğu için herhangi bir yaralanma ve herhangi bir vatandaşımıza zarar gelmemiştir.





Yılmıyoruz, sinmiyoruz, korkmuyoruz. Çetelere ,mafyalara boyun eğmeyeceğiz."

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Hakan Bahçetepe, olay üzerine şikayette bulunduklarını belirtti.





KAYMAKAMLIK AÇIKLAMASI

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı da olayla ilgili incelemenin devam ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada “Bugün saat 11.00 sıralarında ilçemiz Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Mahalle Temsilciliği Bürosu’na silahla ateş açıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedi olarak sevk edilen güvenlik güçlerimizce çevredeki kamera kayıtları incelenmiş; olayın 29.05.2023 Pazartesi günü saat 22.40 sıralarında motorlu iki şahıs tarafından büronun kepenklerine 5 el ateş edilmek suretiyle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.







