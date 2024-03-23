Samanyolu Haber /Gündem / Seçim çalışması yürüten Saadet Partililere bıçaklı saldırı /23 Mart 2024 17:11

Seçim çalışması yürüten Saadet Partililere bıçaklı saldırı

Saadet Partisi, Bahçelievler'de seçim çalışması yaptıkları sırada partililerin bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı.

SHABER3.COM

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, partilerinin Bahçelievler Belediye Başkan adayı Yaşar Avcı ile seçim çalışmalarını sürdüren teşkilat mensuplarının bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre saldırı anında Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na ve partililere yönelik hakaret ve tehdit içerikli cümleler kurulduğu bildirildi.

Saadet Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

“22 Mart günü -dün- seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulunan Bahçelievler Belediye Başkan Adayımız Yaşar Avcı ve teşkilat mensuplarımız, bıçaklı saldırıya uğramıştır. Saldırganlar, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’na, camiamıza ve teşkilat mensuplarımıza yönelik hakaret ve tehdit içerikli cümleler kurmuştur. Çıkarılmaya çalışılan arbedeye ve karışıklığa rağmen teşkilat mensuplarımızın sağduyusu sayesinde olay büyümeden atlatılsa da maalesef bir teşkilat mensubumuz, bıçaklı saldırıya uğramıştır.

Teşkilat mensubumuzun sağlık durumu gayet iyiyken saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve akşam üzeri gözaltına alınmışlardır. Şüpheliler hakkındaki soruşturma avukatlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Belediye Başkan Adayımız Yaşar Avcı Bey’e ve teşkilat mensuplarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Seçim çalışması yürüten Saadet Partililere bıçaklı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:41:55