AKP afişinde Atatürk Havalimanı detayı...













İstanbul'da milyonlarca ağaç kesilip üçüncü havalimanı yapılırken kapatılan Atatürk Havalimanı'nın milyarlarca liralık yatırım değerine sahip iki pisti kırıldı, yerine ağaç dikildi.Sözcü'de yer alan habere göre bir yıl içerisinde millet bahçesine dönüştürüleceği söylenerek 2022 yılında inşaatın başladığı Atatürk Havalimanı, AKP'nin miting alanı oldu.İhalesi Danıştay tarafından iptal edilen Atatürk Havalimanı'nda 7 Mayıs 2023 günü genel seçim öncesi İstanbul mitingini yapan AKP yarın da yerel seçim mitingini burada gerçekleştirecek.Ancak önceki yıl pankart ve afişlerine 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi' yazan AKP'nin, bu defa 'millet bahçesi' ifadesini kaldırması dikkat çekti.AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum ‘Büyük İstanbul Mitingi’ öncesinde Atatürk Havalimanı’nda bugün gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.Toplantıda konuşan Kurum "İnşallah yarın da sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00’da bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Yarın, 31 Mart akşamı Saraçhane‘de yapacağımız bayramın bir provası olacak. Bu coşkuya tüm İstanbul’u davet ediyoruz. Hangi partiden olursa olsun, burada hep birlikte bu coşkuyu yaşayalım istiyoruz. Buradaki birlik beraberlik İstanbul’un geleceği adına karar vereceğimiz sürecin sevinci olacak. Herkesi bu sevinci ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.Danıştay 13. Dairesi, İstanbul’a ihanetin sembolü olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesini iptal etti. Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılması için 29 Nisan 2022’de davet usulü ile kapalı kapılar arkasında ihale düzenlenmişti.İhaleyi, 2 milyar 127 milyon 978 bin liralık teklifin sahibi Yapı&Yapı şirketi almıştı. İBB, TOKİ’nin 29 Nisan 2022’de Kamu İhale Kanunu’nun 21-B maddesine göre davet usulü ile kapalı kapılar arkasında gerçekleştirdiği 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve sosyal donatılar inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi' ihalesinin iptali için dava açmıştı. İBB’nin TOKİ ile Çevre Bakanlığı’na karşı açtığı davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi, 7 Eylül 2023 tarihli kararı ile ihalede hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vardı ve davayı reddetti.İBB’nin temyiz başvurusunu karara bağlayan Danıştay 13. Dairesi ise davanın idare mahkemesi tarafından reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığını kaydetti. Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin kararını bozan Danıştay 13. Dairesi, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere kesin olarak ihalenin iptaline oybirliği ile karar verildi.Atatürk Havalimanı 7 Nisan 2019’dan itibaren sivil uçuşlara, 2 Şubat 2022’den itibaren de kargo uçuşlarına kapatıldı. O tarihten sonra havalimanı ağırlıklı olarak iş jetlerinin kullanımı için faaliyet gösterir hale gelmişti. İhalenin daha sözleşmesi imzalanmadan pistleri kırma işlemleri başlamış, bu durum kamuoyunun tepkisini çekmişti. Tüm itirazlara rağmen inşaat 2022 yılının mayıs ayında başladı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen “Büyük İstanbul Mitingi” ile açılmıştı. Ancak inşaat çalışmaları devam ettiği için millet bahçesine girişlere izin verilmiyordu. İnşaatın geldiği son noktada, havalimanı arazisinin değerli pistleri üzerinde basketbol sahaları, tenis kortları ve cami-külliyenin tamamlanma aşamasına geldi.AKP’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’un bakan olduğu dönemde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 7.2 milyon metrekarelik havalimanı arazisi için hazırladığı imar planında; kullanım dışı kalan kuzey pistlerini, hangar binalarını ve terminal binasının bir kısmını kapsayan toplam 2 milyon 818 bin 979 metrekarelik bölüm millet bahçesi olarak ayrıldı. İBB’nin bakanlığın imar planına açtığı davada geçtiğimiz aylarda bilirkişi raporu çıktı. Raporda havalimanıyla ilgili alınan karar; şehircilik ilkelerine aykırı bulundu, kamu yararının gözetilmediği belirlendi. Atatürk Havalimanı’nın olası bir afette üstleneceği kritik görevin planda yeterince irdelenmediğine de dikkat çekildi.